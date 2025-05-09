Kontrolden çıkan kamyon karşı yöne daldı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı.
Öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşıp karşı yöndeki refüje çarptı.
Kaza sonrası trafikteki başka sürücüler 112 ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu.
Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kamyon kurtarıcı yardımıyla yoldan çekildi.
Olayın ardından polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü.
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