Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Beyağaç ilçesi Pınarönü Mahallesi yakınlarında Ali Y.'nin kullandığı boya yüklü kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Y. ile yanında bulunan Hakan Kıvanç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Ali Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.