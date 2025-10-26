Kontrolden çıkan kamyonet demirlere saplandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, köprü demirlerine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet kaza yaptı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki eski mezbahane köprüsü girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı.
Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü Kadir K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Bursa Orhangazi
- Bursa