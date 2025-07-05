Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: Bir ölü, iki yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolu Merdivenli mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeden Konya yönüne seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki 27 RM 919 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta yolcu olarak bulunan Gülizar Keçel'in, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü ve diğer yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.