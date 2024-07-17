Kontrolden çıkan lüks otomobil, kahvehaneye daldı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Olayda araç sürücüsü ve bir engelli birey yaralandı.

Kontrolden çıkan lüks otomobil, kahvehaneye daldı: 2 yaralı

Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi.

Kazada otomobil sürücüsü ve Ü.Ç. isimli engelli birey yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan lüks otomobil, kahvehaneye daldı: 2 yaralı - 1

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girmesi yer alıyor.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIK"

Kazayı gören Pazarköy Mahalle muhtarı Zekeriya Akcan, "Arabaya vurdu ardından kahvehanenin buraya girdi. Büyük bir kaza atlattık. Engelli kardeşimiz vardı o kaçamadı. Haber verdik sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü. Şuanda bekliyoruz jandarma ekipleri rapor tutuyor daha sonrasında da aracı buradan kaldıracağız." dedi.

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