Kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi: Karaman'da feci kaza
Karaman'da kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Karaman-Ereğli Karayolu’nun 22. kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi’nden yüklediği mıcırı Yeşildere TOKİ konutlarına götürdüğü öğrenilen Ş.A. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
