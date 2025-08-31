Kontrolden çıkan minibüs durağın yanında bekleyen kadına çarptı

İstanbul Arnavutköy'de minibüs sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan sürücü, otobüs durağının yakınlarında bekleyen bir kadına çarptı.

Arnavutköy'de bir minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol üzerinde savrularak şerit değiştirmeye başlayan araç, kaldırıma çıktı.

sırasında minibüs, İETT durağı yakınlarında bekleyen bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

