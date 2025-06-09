Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 4 yaralı
Malatya-Adıyaman karayolunda bir minibüsün yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya-Adıyaman Sincik Yolu Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sincik istikametinden gelen B.G. (38) idaresindeki minibüs, Yapraklıpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarparak yan yattı.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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