Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı

Hatay'da seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dereye uçtu.

Kontrolden çıkan motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde sürücüsü H.A., seyir haldeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A., dereye uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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