Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki kasksız sürücü Ö.G. (42) yönetimindeki 22 ADY 224 plakalı motosiklet, park halindeyken caddeye çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi.



Kazada, sürücü Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

