Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 kişi öldü

Kaza Kayseri-Nevşehir kara yolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule Elkatmış’ın (35) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden TIR'a çarparak takla attı. Ardından otomobil, bir başka otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Hayatını kaybeden sürücü Elkatmış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Kayseri-Nevşehir kara yolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.