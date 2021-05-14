Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Antalya'da kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna giren otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA - DHA 14.05.2021 - 16:54

Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kent merkezine doğru giden bir otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

Yakıt pompalarını sıyırıp geçen otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

İstasyon çalışanlarının müdahale ettiği sürücü, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu gözlenen otomobilintoprak yığınına çarptıktan sonra havalanarak istasyona girdiği, bir kadının otomobili fark edip, geriye doğru kaçtığı görüldü.

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