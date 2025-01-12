Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi
Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza, Çal ilçesi İsmailer Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü G.G.’nin direksiyon hakimiyetini kayberek yolda savruldu savrulmanin etkisiyle yolda bulunanrefüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazayı görenlerin ekiplere bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin yan tarafında hasar meydana gelirken, sürücünün kazayı yara almadan atlatması sevindirdi.
Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaparak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Kazanın yaşandığı yolun bir süre trafiğe kapatıldığı, araç kaldırıldıktan sonra trafiğin normale döndüğü öğrenildi.
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