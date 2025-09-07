Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına girdi

Erzincan'da bir otomobil kontrolden çıkarak bahçe duvarına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

S.A.'nin kullandığı otomobil, İzzetpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

