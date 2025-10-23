Kontrolden çıkan otomobil bahçeye devrildi: Dört yaralı
Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.
D.A. idaresindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki üç kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
