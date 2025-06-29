Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: Sekiz yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında sekiz kişi yaralandı.

Kaza 08.00 sıralarında Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Konya'dan Tokat'a seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 42 BBS 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan üçü çocuk olmak üzere sekiz kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.