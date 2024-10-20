Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan S.A. (44) ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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