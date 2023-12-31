Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı

Çankırı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 7 yaralı
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Kaza, il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CEY 465 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çaya uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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