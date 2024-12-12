Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı
Karaman'da kontrolden çıkan bir kamyonet önce servis otobüsüne, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Kazada biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.
Kaza, Nefise Sultan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi girişinde meydana geldi.
İ.A. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak T.A. idaresindeki servis otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet daha sonra yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
Kazada kamyonetin sürücüsü ile park halindeki otomobilde bulunan 11 yaşındaki M.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis otobüsünün sürücüsü T.A., “Kamyonet ana yoldan geldi ve durmadan önce otobüse sonra da park halindeki iki araca çarptı.” dedi.
Kamyonet çekiciyle yolan kaldırılırke, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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