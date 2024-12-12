Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

Kazada kamyonetin sürücüsü ile park halindeki otomobilde bulunan 11 yaşındaki M.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis otobüsünün sürücüsü T.A., “Kamyonet ana yoldan geldi ve durmadan önce otobüse sonra da park halindeki iki araca çarptı.” dedi.



Kamyonet çekiciyle yolan kaldırılırke, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.