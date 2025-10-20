Kontrolden çıkan otomobil devrildi: Bir ölü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kayalık alana devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.
Fatih Dandıl'ın (19) kullandığı otomobil, Değirmendere köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki kayalık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Mustafa K. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dandıl'ın cenazesi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
