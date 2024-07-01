Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Bolu-Mudurnu yolunda kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada, sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Kaza, -Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Kuru yönetimindeki Tofaş marka otomobil, Bolu-Mudurnu kara yolunda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil yolun 100 metre uzağında bulunan duvara çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hulusi Kuru ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Hulusi Kuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hulusi Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirerek feryat etti.

Kazaya karışan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

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