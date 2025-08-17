Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Alaca-Sungurlu karayolu Kıcılı köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

Uğur Ç.'nin (33) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki iksa duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç. (19) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.