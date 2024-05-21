Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Sultan Sasa Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğunu belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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