Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti ve başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki otomobil iddiaya göre başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu Burunçiftliği Kavşağı köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki otomobilin sol tavan kısmına çarpan otomobil takla atarak devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Kazada araçlarda bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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