Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki otomobil iddiaya göre başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu Burunçiftliği Kavşağı köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki otomobilin sol tavan kısmına çarpan otomobil takla atarak devrildi.