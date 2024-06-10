Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Elazığ istikametine seyir halinde olan Hüseyin Pekel (40) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bekleme yapan F.D. yönetimindeki araçla çarpıştı.

-Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada araç sürücüleri ile birlikte R.A., E.A. ile N.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, Hüseyin Pekel kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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