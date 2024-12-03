Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: İki yaralı

Edirne’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan bir otomobil, köprüden düştü. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: İki yaralı

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’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçesi Gökçetepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Keşan’dan, Gökçetepe yönüne giden H.M. (78) yönetimindeki 22 ABS 145 plakalı otomobil, köy girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki köprüden aşağı düştü.

Takla atıp ters dönen otomobilde sürücü H.M. ile yanında bulunan Ü.M. (70) yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: İki yaralı - 1

Otomobilden çıkan sürücü H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, araçta sıkışan Ü.M.’yi otomobilden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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