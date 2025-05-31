Kontrolden çıkan otomobil önce tıra sonra bariyerlere çarptı
Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde Ali S. (27) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanarak araç içerisinde sıkışan Ali S, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ali S, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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