Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı: Bir ölü

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı: Bir ölü

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus--Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla attı.

Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...