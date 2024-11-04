Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaza, İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.Ü., yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı.

Savrulan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kritik ABD seçimlerine geri sayım

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...