Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Olay, sabah saatlerinde Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; İ.Y. isimli şahıs, idaresinde olan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kazada çok sayıda araç zarar görürken, M.C. isimli şahıs yaralandı.



YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahelede bulunduğu yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle cadde üzerindeki trafikte aksama yaşandı. Yan yatan otomobilin çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.