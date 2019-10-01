Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yiğitcan T. yönetimindeki otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan 3 müşteriye çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada üç müşteri, otomobil sürücüsü ve araçtaki iki kişi yaralandı.
Müşterilerden İsmail Eynallı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.
İşletme sahibi Mustafa Açlan, 50 bin lira zararı olduğunu ve bunun karşılanması için gerekli yasal girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.