Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

’nin Serinhisar ilçesi Eşref Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan 1 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu maddi hasar meydana gelen araç ise çekici tarafından kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Samsun'da su kanalında balık ölümleri görüldü

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Fatih’te 54 suç kaydı ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

SOLOTÜRK İstanbul gösterisi ne zaman?

SOLOTÜRK İstanbul gösterisi ne zaman?

Alevlere teslim olan pikap küle döndü

Alevlere teslim olan pikap küle döndü

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...