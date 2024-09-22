Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gümerdiğin mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan C.Y. (25), A.S. (21), Ö.A.G. (8), O.A.G. (3), M.S. (51), D.E.Y. (3), G.G. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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