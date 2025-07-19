Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; 3 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi mevkiinde seyir halinde olan sürücü Özlem Y.'nin kullandığı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç bariyerler aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Bade Ç.(18) ile Bedirhan Y.(70) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
112 ambulansı şoförü, ailenin kedisini de kaza yerinde bırakmadı.Kediyi kafesine koyup yaralılarla birlikte acil servise getirdiler.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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