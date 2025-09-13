Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Akyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bardak, (33) idaresindeki otomobil, Korkuteli’nde Akyar istikametine giderken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Bardak, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.