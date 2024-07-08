Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

'de Esendere istikametinden Yüksekova istikametine gelmekte olan, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler 112 sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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