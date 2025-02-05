Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine devrildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine devrildi

T.Ş. (36) yönetimindeki otomobil, Çukurçayır Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.

Sürücü kadın ile oğlu M.Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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