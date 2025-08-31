Kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı yola uçtu

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Havva G. (44), çevrede bulunan restoranın çalışanları tarafından çıkarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın 6 kez takla atarak ters durduğu ve araçtaki yaralıların vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar görüntülendi. Ayrıca, karşı şeritten gelen bir aracın ise takla atan otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.



Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.