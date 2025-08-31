Kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı yola uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı yola uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Nene Hatun kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet G. (47) yönetimindeki 16 KGM 47 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil refüj üzerinden uçarak takla atıp sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ile yanında yolcu yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Havva G. (44), çevrede bulunan restoranın çalışanları tarafından çıkarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın 6 kez takla atarak ters durduğu ve araçtaki yaralıların vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar görüntülendi. Ayrıca, karşı şeritten gelen bir aracın ise takla atan otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

