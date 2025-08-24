Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da takla atan otomobilde bir kişi yaralandı.
Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Serkan Şimşek yönetimindeki 44 AGV 852 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü Serkan Şimşek hafif yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
