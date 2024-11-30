Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Dün gece saatlerinde Hasankeyf Kavşağı'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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