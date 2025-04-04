Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Ankara'dan Beypazarı istikametine giden otomobil, Beypazarı'na 14 kilometre kala sürücünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak üç yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



