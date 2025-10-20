Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi Kemal Atatürk Bulvarı’nda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Ceylin S.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ceylin S., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Bursa İnegöl