Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yatağan istikametinden Milas yönüne seyir halinde olan 48 KV 020 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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