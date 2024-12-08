Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman-Kahta karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.