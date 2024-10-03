Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınlarında meydana geldi.

İ.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla atarak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü İ.Y., eşi M.Y. ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.