Kontrolden çıkan otomobil tarlaya takla attı: 1 yaralı

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 70 AJ 080 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.



Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil daha sonra tarlaya takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Direksiyon mahallinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

