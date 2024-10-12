Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza Kayseri - Kırşehir karayolu Hacıbektaş İlicek mevkiinde meydana geldi. Z.K.'nin sürücüsü olduğu 34 EC 3405 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre savrulduktan sonra tarlaya uçtu.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralı olarak Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (72) ve S.K. (54) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan araç sürücüsü Z.K.’nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

