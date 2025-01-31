Kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

İstanbul Bakırköy'de bariyerleri aşıp viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde E.A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıkarak yön levhaları ile ağaçlara, ardından bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve hafif yaralanan sürücü E.A. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çekici ve vinç yardımıyla viyadükte sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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