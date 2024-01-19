Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıkarak, yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü Hayri K. ve yanında yolcu konumunda bulunan vatandaş yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.