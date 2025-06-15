Kontrolden çıkan pat pat, dereye devrildi: 2 yaralı

Meydana gelen kazada pat patta bulunan iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne dönen F.Ç. ve A.K.'nın bulunduğu pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.